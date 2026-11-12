Infrange il vetro di un’auto con un tubo di ferro: arrestato dalla Polizia

FUORIGROTTA – Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne per tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo da Caravaggio, hanno notato un uomo che, utilizzando un tubo di ferro, stava infrangendo il finestrino di un’auto in sosta. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 40enne e con non poche difficoltà, a seguito di colluttazione, lo hanno bloccato, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sopraggiunti. Il personale operante non si è limitato a ciò, ma ha proseguito le attività, individuando l’auto in uso al soggetto, dove sono stati rinvenuti orologi e monili in acciaio di cui lo stesso non ha saputo fornire giustificazione circa la provenienza, nonché diversi arnesi atti allo scasso. Per tali motivi, l’uomo è stato tratto in arresto dai poliziotti.