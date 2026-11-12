BACOLI/ Restano gravi le condizioni della donna investita da un motociclista

BACOLI – Restano gravi le condizioni della donna investita da un centauro nella serata di lunedì nella centralissima e trafficata via Risorgimento. La vittima, una 70enne del posto, è stata travolta da una moto mentre stava attraversando la strada. La dinamica esatta e le cause scatenanti del sinistro sono tuttora al vaglio della Polizia Municipale di Bacoli, giunta sul posto per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la violenza dell’impatto con il mezzo a due ruote è stato fortissimo.

SOCCORSI – I soccorsi del 118 sono scattati immediatamente. I sanitari, giunti con un’ambulanza, hanno prestato le prime cure di emergenza sul luogo dell’incidente per stabilizzare la donna in fin di vita con un massaggio cardiaco durato diversi minuti. Valutate le condizioni critiche della donna, è stata trasferita con urgenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è tuttora ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Gli agenti stanno ora ricostruendo con precisione la velocità del veicolo e le circostanze che hanno impedito al motociclista di arrestare la corsa in tempo. Nel frattempo sono stati trasmessi gli atti in Procura.