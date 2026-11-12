Campi Flegrei, arriva il libro parlato per non vedenti

POZZUOLI – I Campi Flegrei diventano una favola parlante, per consentire anche ai non vedenti, di scoprire la magìa di un territorio ricco di fascino e storia. L’annuncio è arrivato da Vincenzo Massa, vicepresidente nazionale dell’IRIFOR (Istituto ricerca, formazione e riabilitazione), nell’ambito della presentazione del volume “Flegrella. La caldera che racconta la storia geologica dei Campi Flegrei”, la cui nuova edizione inclusiva è stata presentata a Palazzo Toledo, a Pozzuoli. “Realizzeremo il libro parlato sulla favola dei Campi Flegrei – ha spiegato il presidente Massa – e lo inseriremo nel catalogo nazionale a disposizione dei disabili visivi italiani”. Un modo per superare le barriere, attraverso la cultura e la promozione del territorio. “Raccontare il territorio e renderlo fruibile a tutti è fondamentale – ha aggiunto Massa- la storia deve arrivare a tutti e la lettura in braille, consente ai ragazzi non vedenti di scoprire, sotto le proprie dita, i luoghi straordinari dei Campi Flegrei”.