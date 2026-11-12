Decreto Campi Flegrei, Caso (M5S) «Cifre importanti, ma manca sostegno alle attività commerciali»

Misure insufficienti e messa a terra lenta, lentissima. Dagli interventi sulle abitazioni private alle opere pubbliche. È evidente che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto, ai diversi livelli istituzionali coinvolti. Ora è necessario cambiare passo.» E’ quanto fa sapere il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, all’indomani della pubblicazione del nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale IL COMMISSARIO – «Con il nuovo decreto nascerà una struttura commissariale, affidata al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. – aggiunge Caso – Bisogna però essere chiari e sinceri: la situazione non è semplice. Da un lato bisogna accelerare gli interventi e recuperare i ritardi accumulati. Dall’altro, programmare un piano d’azione decennale. Il nuovo decreto contiene diverse misure positive che chiedevamo da tempo: semplificazioni per superare alcuni ostacoli legati alle difformità edilizie; il pronto ripristino per permettere il rapido rientro a casa di chi ha subito danni lievi; la sospensione dei mutui per gli sgomberati; la possibilità di intervenire sull’edilizia pubblica ACER.

«Dopo quasi un mese dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto sui Campi Flegrei è finalmente in Gazzetta Ufficiale. Un primo passo importante, che va nella direzione giusta: superare la logica degli interventi emergenziali, dopo ogni nuova scossa, e costruire finalmente una risposta strutturale e di lungo periodo per il nostro territorio. A tre anni dal primo decreto, le ricadute sul territorio sono state minime. È sufficiente un veloce giro per le strade di Pozzuoli per constatare i ritardi e le inefficienze accumulate.