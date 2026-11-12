Decreto Campi Flegrei, Caso (M5S) «Cifre importanti, ma manca sostegno alle attività commerciali»

POZZUOLI – «Dopo quasi un mese dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il nuovo decreto sui Campi Flegrei è finalmente in Gazzetta Ufficiale. Un primo passo importante, che va nella direzione giusta: superare la logica degli interventi emergenziali, dopo ogni nuova scossa, e costruire finalmente una risposta strutturale e di lungo periodo per il nostro territorio. A tre anni dal primo decreto, le ricadute sul territorio sono state minime. È sufficiente un veloce giro per le strade di Pozzuoli per constatare i ritardi e le inefficienze accumulate.
Misure insufficienti e messa a terra lenta, lentissima. Dagli interventi sulle abitazioni private alle opere pubbliche. È evidente che qualcosa non abbia funzionato come avrebbe dovuto, ai diversi livelli istituzionali coinvolti. Ora è necessario cambiare passo.» E’ quanto fa sapere il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, all’indomani della pubblicazione del nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale
IL COMMISSARIO – «Con il nuovo decreto nascerà una struttura commissariale, affidata al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. – aggiunge Caso – Bisogna però essere chiari e sinceri: la situazione non è semplice. Da un lato bisogna accelerare gli interventi e recuperare i ritardi accumulati. Dall’altro, programmare un piano d’azione decennale. Il nuovo decreto contiene diverse misure positive che chiedevamo da tempo: semplificazioni per superare alcuni ostacoli legati alle difformità edilizie; il pronto ripristino per permettere il rapido rientro a casa di chi ha subito danni lievi; la sospensione dei mutui per gli sgomberati; la possibilità di intervenire sull’edilizia pubblica ACER.
Viene stanziato poco più di un miliardo di euro in dieci anni. Una cifra importante, ma ancora lontana rispetto alle reali necessità del territorio. Bisognerà innanzitutto accelerare la spesa delle risorse già stanziate dai decreti precedenti, recuperare i ritardi e ottenere ulteriori finanziamenti. Manca, invece, un sostegno economico concreto alle attività commerciali e produttive, che da troppo tempo stanno pagando le conseguenze della crisi bradisismica. Insomma, passi avanti, ma c’è ancora molto da fare. Ora si apre la fase parlamentare. Come abbiamo sempre fatto, lavoreremo per migliorare il decreto, rafforzare le risorse e garantire maggiori tutele ai cittadini e alle attività economiche. I Campi Flegrei hanno bisogno di risposte concrete. E noi continueremo a fare la nostra parte.»