Bradisismo, pubblicato il Decreto Campi Flegrei

POZZUOLI – Dopo quasi un mese di attesa arriva in Gazzetta Ufficiale il provvedimento per affrontare l’emergenza bradisismica. Previsti fondi per la sicurezza degli edifici, contributi fino a 30mila euro per il pronto ripristino delle abitazioni, sospensione dei mutui, procedure accelerate per le sanatorie e delocalizzazioni volontarie. Oltre 30 milioni per le case popolari di via Coste d’Agnano a Pozzuoli. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2026 il nuovo decreto-legge sui Campi Flegrei, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre. Il provvedimento, che entra in vigore il 12 novembre, contiene 28 articoli suddivisi in cinque capi e introduce un piano straordinario decennale per affrontare le conseguenze del bradisismo, rafforzare la sicurezza del patrimonio edilizio e sostenere famiglie e attività economiche colpite dagli eventi sismici. Il decreto rappresenta un importante intervento normativo per il territorio flegreo, ma molte delle misure previste richiederanno ulteriori provvedimenti attuativi prima di poter essere concretamente utilizzate dai cittadini.

UN MILIARDO – La principale novità è rappresentata dallo stanziamento di un miliardo di euro distribuito nell’arco di dieci anni, dal 2027 al 2036. Le risorse saranno suddivise in due fondi da 500 milioni di euro ciascuno. Il primo sarà destinato agli interventi sul patrimonio edilizio privato, mentre il secondo finanzierà la riqualificazione e la messa in sicurezza di edifici pubblici, infrastrutture e servizi essenziali. Ogni anno saranno disponibili complessivamente 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli immobili privati e altrettanti per il patrimonio pubblico. Si tratta di risorse programmate su base pluriennale e non di somme immediatamente disponibili per i singoli cittadini. La loro utilizzazione dipenderà dalla predisposizione dei programmi di intervento, dalle istruttorie e dalle procedure di asassegnazione.

FICO COMMISSARIO – Il decreto affida la gestione del piano al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che assumerà le funzioni di Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2036. L’incarico è attribuito al presidente della Regione pro tempore e non alla persona fisica. Pertanto, un eventuale cambio alla guida della Regione comporterebbe anche il passaggio delle funzioni commissariali al nuovo presidente. Il Commissario avrà il compito di coordinare gli interventi di ricostruzione, riparazione e prevenzione sismica, la gestione dei contributi, il sostegno alla popolazione e le attività relative alle infrastrutture pubbliche. Sarà affiancato da due vicecommissari, uno competente per il patrimonio pubblico e le infrastrutture e l’altro per gli edifici privati, le famiglie e le imprese. La struttura di supporto potrà contare su un massimo di 93 unità di personale, tra cui 12 dirigenti, oltre a un massimo di sette esperti. Per i vicecommissari sono previsti compensi fino a 100mila euro annui ciascuno, mentre gli esperti potranno percepire fino a 50mila euro annui. Il Commissario non riceverà compensi aggiuntivi per l’incarico, fatta salva la possibilità di ottenere rimborsi documentati entro i limiti previsti.

LE CASE – Una delle misure più rilevanti riguarda le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a seguito degli eventi sismici. Il decreto introduce un contributo fino a 30mila euro per unità immobiliare destinato agli interventi di pronto ripristino delle abitazioni principali che presentano danni lievi e possono tornare agibili attraverso riparazioni locali. È previsto anche un contributo fino a 30mila euro per le parti comuni degli edifici, nei casi e alle condizioni stabilite dalla normativa. Non tutti gli immobili dichiarati inagibili potranno accedere automaticamente al beneficio. Sarà necessario rispettare specifici requisiti, tra cui la presenza di un provvedimento di sgombero, una relazione tecnica asseverata e la classificazione del danno prevista dalla norma, con riferimento all’esito B della scheda AeDES. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026, una scadenza particolarmente ravvicinata rispetto alla pubblicazione del decreto. Il Commissario dovrà pronunciarsi entro 30 giorni, salvo i casi che richiedono procedure di regolarizzazione urbanistica. Una volta concesso il contributo, i lavori dovranno iniziare entro 30 giorni ed essere completati entro 120 giorni, con possibilità di proroga di ulteriori 60 giorni. Sono inoltre ammissibili, alle condizioni previste, anche interventi già eseguiti dopo il terremoto che ha provocato il danno, purché adeguatamente dodocumentati.

LE SANATORIE – Il decreto affronta anche il problema delle irregolarità edilizie, particolarmente rilevante in un territorio nel quale numerosi immobili presentano difformità urbanistiche o pratiche di condono non ancora definite. Per determinate procedure di sanatoria viene introdotto un termine di 60 giorni, mentre per le istanze di condono edilizio pendenti e rientranti nelle disposizioni del provvedimento è prevista una definizione prioritaria entro 90 giorni. Sarà inoltre possibile, nei casi consentiti, presentare la richiesta di sanatoria contestualmente alla domanda di contributo. La norma non introduce tuttavia un condono generalizzato. Gli immobili dovranno comunque rispettare i requisiti di sanabilità previsti dalla legislazione vigente e le verifiche relative ai vincoli esistenti. La regolarizzazione urbanistica rappresenterà un passaggio necessario per accedere ai finanziamenti nei casi previsti dalla legge.

DELOCALIZZAZIONE – Tra le novità più significative compare la possibilità di utilizzare il contributo spettante per la riparazione e la riqualificazione dell’immobile per acquistare una nuova abitazione o un terreno sul quale costruirla. La nuova destinazione dovrà trovarsi al di fuori delle aree individuate dalla normativa e non essere esposta al rischio bradisismico. La delocalizzazione sarà volontaria e alternativa alla riparazione dell’immobile originario. Il contributo non potrà superare quello che sarebbe stato riconosciuto per gli interventi di riparazione e riqualificazione, secondo i criteri previsti. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari sarà necessaria un’istanza congiunta di tutti gli aventi diritto. La scelta comporterà inoltre specifici obblighi relativi all’immobile originario, compresa l’acquisizione gratuita da parte del Comune dell’area sulla quale insisteva il fabbricato demolito. Il Commissario dovrà individuare le aree prioritarie per gli interventi tenendo conto dei rischi sismici, vulcanici, bradisismici e delle emissioni di gas nonocivi.

TASSE E MUTUI – Il provvedimento introduce misure di sostegno economico per i cittadini e le attività colpite. È prevista la sospensione di determinati versamenti fiscali e contributivi con scadenza tra il 31 luglio e il 30 novembre 2026. I versamenti sospesi dovranno generalmente essere effettuati entro il 10 dicembre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi, secondo le condizioni stabilite. La misura non riguarda indistintamente tutti i residenti dei Campi Flegrei, ma i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma, con particolare riferimento agli immobili interessati dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. Per i mutui relativi alle abitazioni principali sgomberate e per determinati finanziamenti delle attività economiche interessate è prevista una sospensione fino al 31 dicembre 2027. Anche in questo caso sarà necessario verificare i requisiti e le modalità di accesso al beneficio.

PROROGA AFFITTI – Il decreto interviene anche sui contratti di locazione abitativa. Per i contratti in scadenza tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027 viene prevista, alle condizioni stabilite dalla legge, una proroga di diritto di due anni. La misura interessa i conduttori con reddito imponibile inferiore a 28mila euro, fatte salve le eccezioni previste. L’obiettivo è limitare ulteriori situazioni di precarietà abitativa in un territorio già segnato dall’emergenza. Oltre 30 milioni per le case popolari di via Coste d’Agnano Una disposizione specifica riguarda Pozzuoli e, in particolare, gli edifici di edilizia residenziale pubblica ACER di via Coste d’Agnano Solfatara, interessati da provvedimenti di sgombero. Il decreto autorizza una spesa complessiva di 30 milioni e 78mila euro, distribuita in tre annualità: 10 milioni nel 2027, altri 10 milioni nel 2028 e 10 milioni e 78mila euro nel 2029. Le risorse serviranno alla delocalizzazione degli edifici in aree non esposte al rischio bradisismico, con la realizzazione di nuove soluzioni abitative e la demolizione dei fabbricati originari. Si tratta di uno degli interventi territorialmente più specifici contenuti nel provvedimento.

EDIFICI PUBBLICI – Una parte consistente del piano riguarda la sicurezza del patrimonio pubblico. Gli interventi interesseranno scuole, università, edifici destinati ai servizi essenziali, strutture pubbliche ed edilizia residenziale pubblica. Particolare attenzione sarà riservata agli immobili che ospitano persone vulnerabili e alle infrastrutture necessarie per garantire la continuità dei servizi. Il Commissario dovrà predisporre programmi pluriennali di intervento, aggiornabili annualmente, indicando le priorità, le risorse e i tempi di realizzazione. Sono inoltre previsti poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti, secondo le procedure stabilite dal decreto.

LE CHIESE – Il provvedimento destina 10 milioni di euro al ripristino e alla riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto danneggiati. Le risorse saranno distribuite tra il 2027 e il 2028, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno. L’autorità religiosa competente dovrà predisporre entro 60 giorni un piano degli interventi urgenti, da sottoporre alle procedure di approvazione previste.