Scoperta bisca clandestina all’interno di una sala per feste di bambini

GIUGLIANO – Sui social una sala per feste, anche per compleanni di bambini. All’interno, almeno questa notte, una bisca clandestina.

Succede a Giugliano in Campania. I carabinieri della sezione radiomobile locale hanno osservato a lungo il via vai di persone. A incuriosire, molti volti già noti alle forze dell’ordine. Quando è scattato il blitz, superato un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso, i militari si sono trovati davanti a diversi tavoli da gioco, coperti da carte, fiches e ingenti somme di denaro contante. Sono 17 i clienti, trovati tutti seduti a giocare. L’attività è stata sospesa e sono in corso accertamenti per chiarire le responsabilità di clienti e gestori.