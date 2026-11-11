«Sono il comandante dei carabinieri» a Giugliano truffa da 10mila euro

GIUGLIANO – Truffe agli anziani personalizzate, una novità che innalza il livello di allerta e le capacità di manipolazione di chi inganna per mestiere. Quella che è andata in scena a Giugliano non è la classica truffa del finto carabiniere ma una pièce teatrale che ha utilizzato come leva un’identità istituzionale, legata direttamente al territorio della vittima. Un elemento che segna un’evoluzione delle tecniche di raggiro. La conoscenza, reale o simulata, della geografia istituzionale locale. Si parte dalla solita telefonata dell’istituto che si occupa dei circuiti di pagamento digitale. Qualcuno sta tentando di movimentare una somma dal conto della vittima. Bisogna correre ai ripari e disconoscere il movimento. Subito dopo la chiamata del Comandante della Compagnia di Giugliano in Campania, con tanto di nome cognome e grado corretti. “Signora, qualcuno sta scavando nel suo conto. Le suggeriamo di spostare il denaro su un conto sicuro” – dice il Capitano – “Effettui un bonifico di 10mila euro utilizzando questo IBAN” . Prima l’allarme e poi una falsa soluzione attraverso l’autorevolezza dell’istituzione. È un particolare che può avere un effetto psicologico significativo. Perché la vittima riconosce il territorio, riconosce l’istituzione e tende a riconoscere come autentica anche la persona che si presenta in suo nome. La familiarità con il contesto territoriale diventa uno strumento per conquistare la fiducia e abbassare le difese della vittima. La vicenda offre un’occasione per informare il cittadino. Non bisogna fidarsi di un’identità soltanto perché corrisponde a un nome e ad un incarico realmente esistenti. Anche se chi telefona conosce il nome del comandante della compagnia, della stazione o di un altro ufficiale, questo non costituisce alcuna garanzia di autenticità. Le raccomandazioni sono le solite: nessun appartenente all’arma chiederà di consegnare denaro gioielli per presunte verifiche investigative; non bisogna seguire le istruzioni di chi prospetta conseguenze giudiziarie per ottenere denaro o gioielli; interrompete la conversazione e contattate immediatamente il 112; non utilizzate i numeri telefonici forniti dall’interlocutore per verificare la sua identità.