Rissa ultrà, la Puteolana fa ricorso al TAR «Riaprire lo stadio ai tifosi. Noi parte lesa»

POZZUOLI – La Puteolana 1902 fa ricorso contro il provvedimento disposto dal Prefetto di Napoli, che ha disposto le gare a porte chiuse per l’intera stagione a seguito dei violenti incidenti tra ultrà che hanno provocato il grave ferimento del 34enne tifoso del Portici Mario Spedaliere. La società della famiglia Piantedosi ha dato mandato agli avvocati Eduardo Chiacchio, Alberto Saggese e Filippo Pandolfi di impugnare, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, la decisione affermando che il ricorso verrà redatto e depositato, con istanza cautelare urgente finalizzata a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, nel merito, il suo annullamento.

IL RICORSO – “La Puteolana 1902 ritiene che la misura adottata dagli Organi competenti di Ordine Pubblico sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata nelle sue conseguenze, – fa sapere la società con una nota – soprattutto in considerazione del fatto che gli episodi di violenza si sono verificati ben lontani dallo Stadio Conte e quindi al di fuori di ogni sfera di responsabilità della Società, la quale condanna fermamente ogni forma di violenza. La Puteolana ritiene, inoltre, di essere essa stessa parte lesa rispetto a quanto accaduto, avendo subito conseguenze sportive, economiche e d’immagine da una vicenda che non può essere ricondotta, si ripete, alla responsabilità dell’intera Società. Parallelamente all’iniziativa amministrativa, il Club si riserva di tutelare i propri interessi anche nell’ambito del procedimento penale, valutando la costituzione di parte civile nei confronti dei responsabili dei fatti violenti. La Puteolana 1902 ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle Forze dell’Ordine, ma ritiene doveroso difendere nelle sedi competenti il proprio diritto a svolgere regolarmente l’attività sportiva, tutelando al contempo i propri tifosi, gli sponsor, i tesserati e tutti coloro che sostengono quotidianamente i colori granata”.