Bradisismo, decreto verso la pubblicazione. Librandi e Morelli «Impegno concreto del governo»

POZZUOLI – «Il decreto del governo sui Campi Flegrei sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È una notizia importante per le famiglie sfollate, per le imprese e per tutte le comunità che convivono con il bradisismo. Il provvedimento mette a disposizione risorse e strumenti per affrontare i danni e programmare gli interventi di sicurezza». Lo dichiarano in una nota congiunta Gianfranco Librandi, responsabile regionale della Formazione di Forza Italia Campania, e Carmine Morelli, segretario cittadino di Forza Italia a Pozzuoli. «Ringraziamo il governo e Antonio Tajani per l’attenzione riservata ai Campi Flegrei. Nel collegamento con la segreteria regionale di Forza Italia, riunita a Pozzuoli, Tajani aveva ribadito il proprio impegno per la rapida entrata in vigore del decreto, riferendo dei contatti con il prefetto, con il ministro Musumeci e delle sollecitazioni al Ministero dell’Economia. In quella stessa occasione aveva ricordato il lavoro svolto anche su impulso del nostro segretario regionale Fulvio Martusciello».

GLI INTERVENTI – «Il decreto prevede una struttura commissariale della durata di dieci anni, guidata dal presidente della Regione Campania, e un impegno finanziario di oltre un miliardo di euro nello stesso periodo. Sono previsti contributi per la riparazione e la riqualificazione degli edifici, fino a 30mila euro per il pronto ripristino, sospensioni fiscali e dei mutui e misure per le esigenze abitative. Interventi che riguardano direttamente la possibilità delle famiglie di recuperare le proprie case e la sicurezza dei quartieri – proseguono Librandi e Morelli. – Alla pubblicazione dovrà seguire un lavoro comune tra governo, Regione e Comuni per rendere operative le misure. Continueremo a raccogliere le esigenze delle famiglie e delle attività economiche e a portarle nelle sedi istituzionali. L’obiettivo è accompagnare il recupero delle abitazioni, sostenere chi è ancora fuori casa e consentire alle comunità flegree di guardare al futuro con maggiore fiducia».