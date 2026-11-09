Dopo le foto-scandalo blitz dell’ASL al cimitero di Pozzuoli

POZZUOLI – Le ossa, i teschi e i resti dei defunti tra le nicchie sventrate e i frammenti a terra. Un macabro spettacolo che per 94 giorni sarebbe stato lì, visibile agli occhi degli operai e cristallizzato nelle foto che ritraggono il cimitero di Pozzuoli come un campo di battaglia. Immagini diffuse in esclusiva dal nostro giornale, finite all’attenzione della Procura di Napoli e su cui ha acceso i riflettori l’ASL Napoli 2 Nord che ha effettuato un sopralluogo nell’area interdetta al pubblico, distrutta dopo la scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso. Il dirigente sanitario – esperto in igiene pubblica – ha rilevato lo stato dei luoghi disponendo per il momento una serie di interventi utili a ripristinare lo stato igienico-sanitario delle aree interessate. Per 94 giorni – da quanto è emerso – i resti sarebbero rimasti all’aria aperta, esposti al vento e alla pioggia. «Poca cura» delle spoglie mortali, uno scempio a cui finora nessuno ha dato risposte: nel mirino sono finiti il direttore del cimitero Gennaro Costigliola – che contattato dal nostro giornale si è trincerato nel silenzio senza rispondere ad alcuna domanda – e l’intera filiera istituzionale.

GLI INTERROGATIVI – Perché le nicchie distrutte non sono state coperte nei giorni successivi al 31 luglio? Perché lasciare i resti umani all’aria aperta? Interrogativi ai quali finora nessuno ha dato una risposta, eccetto il sindaco di Pozzuoli che ha escluso che i resti si siano mescolati. Tesi che potrebbe incappare negli eventi atmosferici e delle situazioni di allerta meteo e allagamenti che hanno colpito l’area flegrea negli ultimi mesi. Chi può garantire (e soprattutto dimostrare) che le spoglie non siano state intaccate?

LE FOTO – Oltre alle foto pubblicate domenica 1 novembre il nostro giornale è in possesso di ulteriori contributi fotografici e video che cristallizzano i danneggiamenti al 29 agosto e al giorno 11 settembre. Da questi emergerebbe due particolari significativi: la presenza di nastro bianco e rosso per interdire le aree off-limits e, contestualmente, le nicchie sventrate con i resti scoperti, esposti alle intemperie. Dunque qualcuno avrebbe chiuso una parte del cimitero senza mettere in “sicurezza” i resti dei defunti.