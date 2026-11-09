Terminata l’occupazione al liceo Majorana di Pozzuoli slitta la ripresa delle lezioni

POZZUOLI – E’ trascorsa quasi una settimana dalla fine dell’occupazione del liceo Majorana di Monterusciello ma le lezioni tardano a ripartire. Nella giornata di oggi la dirigente scolastica Elena Manto, con una nota, ha comunicato che la ripresa delle attività didattiche è stata posticipata a mercoledì 11 novembre “a seguito del protrarsi delle operazioni di pulizia”. Un nuovo rinvio che arriva dopo l’annuncio dato sabato, che fissava per domani (martedì 10 novembre) la riapertura della scuola.

LA NOTA – “La presente determinazione si è resa necessaria a seguito della conclusione dell’illecita occupazione dei locali dell’edificio scolastico, protrattasi a far data dal 20 ottobre 2026 ad opera di un gruppo di studenti e soggetti non autorizzati, in aperta violazione delle norme costituzionali e regolamentari che tutelano il diritto all’istruzione, l’interruzione di pubblico servizio e la sicurezza degli immobili scolastici. Si evidenzia che l’intervallo temporale compreso tra l’avvenuto sgombero dei locali e la data fissata per la riapertura è stato strettamente indispensabile per consentire l’esecuzione delle articolate procedure tecnico-amministrative di ripristino delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza.” ha scritto la preside nella nota inviata sabato scorso in cui ha sottolineato una serie di criticità emerse dopo l’occupazione “In particolare, – si legge nel documento – al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutta la comunità scolastica, l’amministrazione ha disposto ed attuato: verifica dei locali e constatazione danni: ricognizione formale, in presenza del presidente del consiglio di istituto Andrea Mauro, dello stato dell’immobile, degli arredi e delle dotazioni tecnologiche; disinfezione e bonifica: interventi straordinari di igienizzazione, disinfezione e bonifica di tutti i plessi e degli spazi comuni (aule, laboratori, servizi igienici, corridoi e uffici), eseguiti con il massimo vigore dalla società D’Orta s. p. a. di Pozzuoli; pulizia approfondita di tutti i locali a cura del personale A.T.A., il cui impegno straordinario e rigoroso ha garantito il completo abbattimento dei rischi microbiologici e ambientali derivanti dal prolungato stazionamento incontrollato nei locali, in particolar modo i servizi igienici.”