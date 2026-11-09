Grave incidente a Bacoli: donna travolta da uno scooter mentre attraversa la strada

BACOLI – Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera in via Risorgimento, a Bacoli, dove una donna è stata investita da uno scooter. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito la vittima stava attraversando la strada quando è stata travolta dal mezzo a due ruote alla guida del quale c’era un giovane. Le condizioni della donna sono ritenute critiche dai sanitari che al momento non hanno sciolto la prognosi. Lo scooter è stato sequestrato dalla Polizia Municipale che sta ricostruendo l’accaduto per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del mezzo che a sua volta è stato sottoposto ai test tossicologici.