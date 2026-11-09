Segnaletica “ignorante” a Pozzuoli: il Monte Corvara diventa “Monte Calvaro”

POZZUOLI – Al massimo avrebbero dovuto scrivere “Monte Calvario” visto che quanto accade da queste parti è un autentico “calvario”. Strada che collega Pozzuoli e Quarto, spesso chiusa per manutenzione, allagamenti e problemi vari, anche stamattina ha conosciuto l’ennesimo stop al traffico. Questa volta segnalato in extremis con un adesivo sulla segnaletica stradale, posta per avvisare gli automobilisti dei “lavori in corso” con i relativi orari. Dicevamo dell’adesivo che dovrebbe avvisare gli utenti: ebbene, sul foglio di carta c’è scritto “Monte Calvaro chiuso” anziché Monte Corvara o (perché no?) galleria del Campiglione, così come è “volgarmente” conosciuta. Per gli addetti alla segnaletica – che hanno affisso l’avviso a Pozzuoli – dunque si tratta di Monte Calvaro.