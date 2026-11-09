Agenzia delle Entrate, meno code agli sportelli: avvisi, pagamenti e ricorsi si controllano online

LE NOVITÀ – L’Agenzia delle Entrate amplia l’elenco dei documenti consultabili online. Tra le novità, la possibilità di seguire lo stato degli accertamenti e di conoscere gli sviluppi delle pratiche tributarie. Restano invariate le regole sulle notifiche e sulle scadenze. Un avviso di accertamento, una contestazione sulle agevolazioni per la prima casa, un ricorso ancora aperto. Per conoscere gli sviluppi di alcune pratiche fiscali non sarà sempre necessario contattare gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni potranno essere consultate direttamente online tramite il Cassetto fiscale. Le novità sono contenute nel provvedimento n. 210791 del 16 luglio 2026, adottato in attuazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 1/2024. La misura amplia la documentazione accessibile ai contribuenti e introduce informazioni sull’evoluzione di determinati procedimenti tributari. L’aggiornamento riguarda soprattutto gli atti con cui l’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento delle imposte o contesta una posizione fiscale. Tra questi figurano gli avvisi di liquidazione, inclusi quelli relativi alla perdita delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Può accadere, per esempio, quando un contribuente beneficia di agevolazioni fiscali al momento del rogito, ma successivamente l’amministrazione ritiene che le condizioni previste dalla legge non siano state rispettate. Sono inclusi anche gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, elaborati sulla base delle informazioni già disponibili negli archivi fiscali, e i provvedimenti con cui gli uffici modificano o annullano le precedenti contestazioni. I documenti rientrano nella sezione “L’Agenzia scrive”, che viene progressivamente arricchita con nuove categorie di atti.

PRATICHE E NOTIFICHE – Un’altra novità riguarda la possibilità di verificare lo stato del procedimento associato a un avviso. Il contribuente può verificare se l’atto risulta notificato, se la posizione è stata definita con il pagamento, se è stato presentato un ricorso o se l’ufficio ha disposto l’annullamento totale o parziale. Si pensi a chi ha contestato un accertamento e attende una risposta. Consultando la propria posizione, potrà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti, senza dover necessariamente richiedere all’amministrazione informazioni ogni volta. I dati disponibili riguardano i singoli procedimenti presenti nel sistema e non costituiscono una certificazione generale dell’assenza di debiti fiscali. La consultazione online non sostituisce la notifica ufficiale degli atti né modifica i termini previsti dalla legge. Chi riceve una richiesta di pagamento o un avviso di accertamento deve rispettare le scadenze indicate, anche se il documento compare successivamente nella propria area riservata. Il provvedimento stabilisce che gli atti siano resi consultabili dal giorno successivo alla registrazione della data di notifica nei sistemi dell’Agenzia. Gli aggiornamenti relativi a pagamenti, ricorsi e annullamenti dipendono invece dalle informazioni inserite negli applicativi degli uffici. La data in cui un documento diventa visibile online non deve quindi essere considerata automaticamente come il momento da cui decorrono i termini per contestarlo. Per consultare i documenti occorre entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS). L’accesso è previsto per i contribuenti interessati, i rappresentanti legali e le persone di fiducia regolarmente autorizzate, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione. Restano così tutelate le informazioni personali e tributarie, che non possono essere visualizzate da soggetti privi delle necessarie autorizzazioni.

LE COMPETENZE DIGITALI – Il Cassetto fiscale consente già di consultare le dichiarazioni dei redditi, i versamenti effettuati con i modelli F24 e F23, i rimborsi e i dati relativi agli atti registrati. L’ampliamento interessa soprattutto chi deve ricostruire una vicenda tributaria o verificare gli sviluppi di una contestazione. Per una famiglia che ha ricevuto un avviso relativo alle agevolazioni sulla prima casa, ad esempio, poter recuperare la documentazione e conoscere lo stato della pratica può facilitare il confronto con il commercialista e la verifica delle somme richieste. Rimane comunque importante distinguere la disponibilità delle informazioni dalla loro interpretazione. Un documento fiscale può contenere riferimenti normativi, calcoli e scadenze che richiedono un esame approfondito. La possibilità di accedere a più informazioni da casa può ridurre gli spostamenti verso gli uffici, soprattutto per chi lavora durante l’orario di apertura degli sportelli o ha difficoltà a raggiungerli. Resta però il problema delle competenze digitali. Non tutti hanno dimestichezza con lo SPID, l’identità elettronica e le piattaforme della pubblica amministrazione. Per le persone anziane o meno esperte, anche individuare il documento corretto può richiedere assistenza. A questo si aggiunge la complessità della materia tributaria. Un avviso di accertamento non è sempre facile da comprendere e un errore nella lettura delle scadenze può comportare conseguenze economiche.