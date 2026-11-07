POZZUOLI/ Follia a via Campana: bloccano il traffico per sparare i fuochi d’artificio – LE FOTO

POZZUOLI – Auto bloccate nel traffico dai fuochi d’artificio. È la follia andata in scena alle 22 in punto in via Campana, nei pressi di un ristorante e di un girarrosto. Qui alcune persone hanno collocato in strada diverse batterie di fuochi che hanno provocato la totale paralisi del traffico. Non solo. Lo spettacolo pirotecnico ha provocato uan grossa nube di fumo che ha invaso l’intera area. Il tutto è avvenuto nonostante l’ordinanza sindacale che vieta l’uso di fuochi pirotecnici ad ogni ora del giorno e della notte.

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