Borseggiano i passeggeri di una nave mentre dormono: bloccati da un maresciallo libero dal servizio

NAPOLI – Hanno approfittato del sonno di alcuni passeggeri di una nave diretta a Napoli per rubare 4 smartphone e due paia di occhiali da sole. Un algerino e un tunisino, entrambi richiedenti asilo, si sono mossi sul ponte della nave dove è posizionato il bar. Hanno colpito chi si era appisolato e aveva lasciato distrattamente cellulare e occhiali su tavolini e poltrone. I due non hanno fatto i conti con un maresciallo in borghese, libero dal servizio, anche lui imbarcato per raggiungere il capoluogo partenopeo. Il militare ha bloccato entrambi, recuperato e restituito la refurtiva e, una volta attraccati, contattato una pattuglia della stazione Scali Marittimi per supporto. Per il 35enne algerino e il 27enne tunisino, una denuncia per furto aggravato.