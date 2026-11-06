Temporali a Pozzuoli e nei Campi Flegrei: alert della Protezione Civile per allagamenti e frane

POZZUOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo, valido anche sul territorio del Comune di Pozzuoli. Dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 6 novembre, fino alle ore 10:00 di domani, sabato 7 novembre 2026. Sono previste precipitazioni anche intense a livello locale, con possibili criticità legate al rischio idrogeologico. In particolare, potrebbero verificarsi: allagamenti e ruscellamenti lungo le strade; innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e possibili esondazioni; caduta di massi e fenomeni franosi nelle aree più vulnerabili.