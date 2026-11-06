Sgomberate due scuole a Pozzuoli e una a Quarto

POZZUOLI/QUARTO – Procede l’attività di sgombero delle scuole occupate durante le proteste studentesche delle ultime settimane. Dopo il Virgilio, liberato ieri sera, questa mattina è toccato al Pareto e al Tassinari di Pozzuoli e all’ISIS di Quarto. L’attività è stata condotta dalla Digos che ha messo fine alle occupazioni. Il tutto si è svolto in maniera pacifica, senza alcuna tensione. In alcuni istituti ora si fa la conta dei danni, in attesa della ripresa delle lezioni, prevista per lunedì mattina. Tra gli istituti occupati finora l’unico nel quale non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine è il liceo Majorana di Monterusciello che è stato liberato dagli studenti nei giorni scorsi.