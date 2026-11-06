BACOLI/ L’ennesima giravolta di Luigi Illiano: vota con la maggioranza ma si autosconfessa in 5 minuti

BACOLI – L’ultimo consiglio comunale ha sancito, ancora una volta, che la maggioranza è formata da 12 consiglieri. Luigi Illiano, già autore di giravolte politiche in consiglio, come i pareri positivi ai vari bilanci, ha votato di nuovo al fianco della maggioranza. Il consigliere di centro destra, eletto con la lista civica “Prima Bacoli”, ha votato con la maggioranza un documento fondamentale per il futuro di Bacoli: il Pad. Ma lo ha fatto, in questo caso, in maniera grottesca, sorprendendo, nelle modalità, persino i colleghi di maggioranza, peraltro già a conoscenza del suo voto favorevole al Piano demaniale. Sì, perchè il tentativo di portare avanti una tesi a favore del suo elettorato, si è scontrato, poi, con la realtà della votazione alla proposta di Pad presentata dalla maggioranza.

LA CONTRADDIZIONE – Il consigliere e Presidente della Sibilla Calcio ha prima preso la parola chiedendo al sindaco e alla maggioranza di rivedere la cancellazione dal Pad del Lido Nazionale e del Lido Aqua per ragioni specificamente tecniche, ma poi al momento della votazione ha alzato la mano al piano che, di fatto, cancella le due attività. Una contraddizione politica chiara, a tratti tragicomica, ma senza appello che ha generato una serie di ilarità in tutti i gruppi politici consiliari. Perchè questa volta a far storcere il naso non è solo la votazione con la maggioranza restando seduti tra i banchi della minoranza. No, questa volta è stato raggiunto il paradosso politico: auto sconfessarsi in consiglio comunale nell’arco di 5 minuti d’orologio.