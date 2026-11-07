Contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal bradisismo: modalità di accesso e incontro informativo a Pozzuoli

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli ha fatto sapere che, con Determinazione dirigenziale n. 2139 del 6 novembre 2026, in corso di pubblicazione, sono state definite le modalità per la presentazione delle istanze di ammissione ai contributi previsti dal D.L. 144/2026 per gli edifici danneggiati e sgomberati a causa degli eventi legati al bradisismo. Le domande potranno essere presentate dal 9 novembre 2026 all’8 febbraio 2027.

CHI PUO’ FARLO – La domanda può essere presentata: per i danni conseguenti all’evento sismico del 20 maggio 2024, a condizione che sia stato disposto lo sgombero, o richiesta la verifica di agibilità, entro il 3 luglio 2024; per i danni conseguenti agli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 e del 21 maggio 2026, a condizione che sia stato disposto lo sgombero, o richiesta la verifica di agibilità, entro il 30 giugno 2026; per i danni conseguenti agli eventi sismici del 31 luglio e 1° agosto 2026, a condizione che sia stato disposto lo sgombero, o richiesta la verifica di agibilità, entro l’8 agosto 2026. Per i danni conseguenti agli eventi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, il contributo è erogabile nei limiti delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE – Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso lo Sportello Unico per l’Edilizia, disponibile all’indirizzo: https://www.suedi.cloud/pozzuoli/ – Per la presentazione è necessario utilizzare il modello denominato “Allegato A”, disponibile sulla piattaforma, allegando la documentazione prevista dall’art. 7, commi 4 e 5, del Decreto del Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13 dicembre 2024.

INCONTRO – Per fornire chiarimenti sulle modalità di accesso ai contributi, sui requisiti previsti dalla normativa e sulle procedure di presentazione delle istanze, il Comune di Pozzuoli ha organizzato un incontro informativo rivolto ai tecnici e agli amministratori di condominio. L’incontro si terrà venerdì 13 novembre 2026, alle ore 16:30, presso la sede della Protezione Civile comunale, in via Vittorini n. 1, a Monterusciello. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto e approfondimento per chiarire eventuali dubbi interpretativi e operativi e agevolare la corretta predisposizione delle domande di contributo