Fascicolo sanitario elettronico, più privacy per i ragazzi dai 14 anni: cosa cambia in Campania

LA LEGGE – Il Garante della privacy ha dato il via libera a nuove regole che consentiranno agli adolescenti di consultare alcuni documenti sanitari senza passare dai genitori. Resta da capire quando il servizio sarà disponibile sulla piattaforma regionale SINFONIA. I ragazzi che hanno compiuto 14 anni potranno consultare direttamente alcuni documenti del proprio Fascicolo sanitario elettronico, senza dover chiedere ai genitori l’accesso. È quanto prevede uno schema di decreto del Ministero della Salute che ha ricevuto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità è tornata sull’argomento il 5 novembre 2026, con una comunicazione dedicata alla riservatezza degli adolescenti. Le nuove regole riguardano le prestazioni mediche per le quali la legge già riconosce ai minorenni una particolare autonomia. Non significa che, una volta compiuti 14 anni, un ragazzo possa gestire da solo tutta la propria documentazione sanitaria. Il provvedimento riguarda soltanto alcune informazioni, relative a prestazioni per le quali sono previste tutele specifiche.

I DOCUMENTI CONSULTABILI – Tra i servizi interessati figurano quelli offerti dai consultori familiari, dove anche gli adolescenti possono ricevere assistenza e consulenza su questioni delicate relative alla propria salute. Il principio è semplice: se la legge permette a un minorenne di accedere a una determinata prestazione sanitaria in autonomia, anche i documenti che la riguardano devono essere protetti. Si pensi a un ragazzo che si rivolge a un consultorio per ricevere assistenza su una questione personale. La possibilità di consultare il relativo documento online non dovrebbe costringerlo a coinvolgere i genitori quando la normativa gli riconosce il diritto alla riservatezza. Per questo, lo schema di decreto prevede l’accesso tramite l’identità digitale del minorenne. Per le altre informazioni sanitarie continueranno invece a valere le regole ordinarie.

LA RISERVATEZZA – Il Fascicolo sanitario elettronico raccoglie la storia clinica di una persona. Al suo interno possono essere presenti referti, visite, esami e altri documenti prodotti durante le cure. Non tutte queste informazioni, però, hanno lo stesso livello di protezione. Il Garante prevede garanzie specifiche per i documenti relativi, tra le altre cose, all’infezione da HIV, all’interruzione volontaria di gravidanza, alle vittime di violenza sessuale, all’uso di sostanze e alle prestazioni dei consultori familiari. Per tutelare questi dati esiste un sistema chiamato oscuramento. In pratica, alcuni documenti vengono nascosti agli altri soggetti che normalmente potrebbero consultare il Fascicolo, secondo le regole previste dalla legge. È una protezione importante soprattutto per gli adolescenti. Da una parte ci sono le responsabilità dei genitori, dall’altra il diritto dei figli di mantenere riservate determinate informazioni sulla propria salute.

SINFONIA – In Campania, il Fascicolo sanitario elettronico è disponibile tramite SINFONIA, la piattaforma regionale che consente ai cittadini di accedere ai propri documenti medici e ad altri servizi sanitari online. Il sistema dispone già di strumenti per gestire la visibilità delle informazioni. Non è però ancora confermato che le nuove funzioni dedicate ai ragazzi dai 14 anni siano operative. Il parere favorevole del Garante, infatti, non equivale all’attivazione immediata del servizio. Prima di poterlo utilizzare, è necessario conoscere le disposizioni definitive e le modalità di applicazione. Per le famiglie campane ci sono quindi alcune questioni ancora aperte. Bisognerà capire come i minorenni potranno identificarsi sulla piattaforma, quali documenti saranno accessibili senza l’intervento dei genitori e quali misure di protezione impediranno la consultazione delle informazioni riservate da parte di persone non autorizzate. Sono aspetti che riguardano anche gli utenti dell’ASL Napoli 2 Nord e di altre aziende sanitarie della regione.

DISPONIBILITÀ – Al momento non è possibile indicare una data certa per l’attivazione delle nuove modalità di accesso su SINFONIA. Serviranno indicazioni ufficiali della Regione Campania per sapere se la piattaforma dovrà essere aggiornata e quali procedure dovranno seguire i ragazzi interessati. Il cambiamento riguarda un aspetto concreto della vita degli adolescenti: poter ricevere determinate prestazioni sanitarie e consultare i propri documenti senza perdere la riservatezza garantita dalla legge. Per capire quando questo diritto potrà essere esercitato anche tramite il Fascicolo sanitario regionale, resta da attendere un chiarimento sulle modalità operative.