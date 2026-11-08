«Chi non se la sente vada via» Lo striscione dei tifosi del Napoli davanti all’hotel Gli Dei di Pozzuoli
POZZUOLI – «Monza, Torino, Porto. La nostra presenza va rispettata. Chi non se la sente vada via dalla prossima giornata». Recita così lo striscione esposto questa mattina dai tifosi del Napoli davanti all’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, sede del ritiro degli azzurri. Un ultimatum arrivato pochi ore prima la delicata partita da affrontare al Maradona contro la Lazio. Lo striscione è stato messo lungo al salita della Solfatara che porta alla struttura alberghiera.