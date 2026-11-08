Nascondeva 8 kg di droga in una cantinola: 27enne arrestato dalla Polizia

ISCHIA – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 27enne con precedenti di polizia. Gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in località La Rita a Casamicciola Terme, hanno notato un soggetto che, con fare sospetto, stava uscendo da una cantinola, pertanto hanno deciso di procedere al suo controllo. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro: il predetto era in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 170 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Dalla perquisizione all’interno della cantinola, gli operatori sono riusciti a recuperare circa un kg di cocaina, 315 grammi circa di marijuana, oltre 7 kg di hashish, due bilancini di precisione, due coltelli con le lame intrise di sostanza stupefacente, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, il giovane è stato tratto in arresto.