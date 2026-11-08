POZZUOLI/ Le folli corse di auto e moto in via Modigliani: raffica di sanzioni da parte della Polizia

POZZUOLI – Week end di controlli da parte della Polizia, impegnata nelle zone calde della movida di Pozzuoli e nel quartiere di Monterusciello, in particolare in via Modigliani, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per corse di moto e auto. Durante le attività – condotte insieme alla Polizia Municipale – i poliziotti del commissariato di Pozzuoli hanno sanzionato minori per guida con cellulare e senza casco, sottoponendo a fermo i mezzi. Sospese anche numerose patenti.

I CONTROLLI – Durante la task foce 70 persone sono state identificate, 24 veicoli sottoposti a verifiche e 6 sono state le contestazioni al codice della strada. Infine B.G. di 50 anni residente a Toiano è stato denunciato in stato di libertà per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso del servizio gli operatori, intervenuti in via Sotto il Monte per la segnalazione di una persona molesta in strada, hanno notato l’uomo che, in evidente stato di agitazione, stava camminando al centro della carreggiata e che, alla loro vista, ha inveito contro di loro proferendo frasi ingiuriose fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato e denunciato.