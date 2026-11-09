Follia a Quarto: massacra di botte l’ex moglie, 41enne arrestato dai carabinieri

QUARTO – Questa notte, nella cittadina di Quarto, una 38enne è stata brutalmente pestata dall’ex marito. Nei giorni scorsi un timido riavvicinamento dopo la rottura, poi ancora i problemi di sempre. Lui, 41 anni, geloso, possessivo, convinto che lei frequenti un altro. Così reagisce e colpisce. I figli sono in casa, uno è minorenne. Chiamano il 112, serve l’intervento dei Carabinieri. “Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata”. È lì che la troveranno, in un angolo. Il volto è viola, tumefatto. Il sangue si mischia alle lacrime ma le parole non trovano la strada. “Signora, siamo qui” – rassicurano i militari della tenenza di Quarto – “Non deve temere”. Nessuna risposta, lo sguardo perso nel vuoto. Sul pavimento di casa c’è di tutto. Una playstation è stata lanciata contro una tv, due smartphone sono in pezzi, vetri infranti. Il 41enne è seduto in cucina e non reagisce alle manette. Lei continua a non parlare, tace in ambulanza e continua a farlo in ospedale. Non un fiato. È tuttora ricoverata presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in stato di shock. L’uomo è stato portato in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.