CALCIO/ La Puteolana riparte: poker al Santa Maria la Carità

POZZUOLI – Un primo tempo da applausi, poi il poker nella ripresa: la Puteolana torna finalmente alla vittoria, lo fa contro il Santa Maria la Carità e si prende 3 punti fondamentali per la classifica. Mister Sannazzaro può festeggiare il primo successo, e ora testa a dieci giorni di ‘fuoco’. Prima il Qualiano e poi il ritorno di Coppa col Grazzanise: servirà la migliore formazione granata. La prima mezz’ora di gara è molto combattuta, la Puteolana ha sicuramente maggiore qualità ma il Santa Maria la Carità riesce a tenere testa con l’agonismo e la corsa. Il primo tiro è di Cavallo che ci prova dal limite ma il portiere avversario Oliva para in 2 tempi. Al 26′ anche la conclusione degli ospiti con Sorriso che da buona posizione non riesce a creare pericoli all’estremo difensore dei Diavoli Rossi Castiglio. Al 30′ si sblocca la gara: Gladestony si incarica di battere una punizione dal limite, supera la barriera e batte il portiere sul proprio palo, è 1-0. Cinque minuti dopo rimpallo favorevole a centrocampo, Malafronte parte in velocità e supera il diretto avversario, il portiere Oliva in uscita superato con uno straordinario pallonetto che vale il 2-0. Quattro minuti dopo cross di Cavallo, non ci arriva Malafronte ma sul secondo palo è pronto Mansour che tra petto e testa riesce a spingere il pallone in fondo alla rete per il 3-0 col quale si chiude la prima frazione.

IL POKER – Nella ripresa parte subito fortissima la Puteolana che riesce a trovare al 51’ il poker: Mansour mette a sedere (assist di Cavallo) il portiere in uscita e segna il più semplice dei gol appoggiando in rete il 4-0. Il Santa Maria la Carità si prende il gol della ‘bandiera’ al minuto 58 quando Sorriso da calcio di punizione sorprende la barriera e Castiglio trovando il 4-1. Poi c’è da segnalare solamente le sostituzioni e poco altro. Si arriva al 93’ col colpo di testa di De Vivo che si stampa sulla traversa, un secondo dopo l’arbitro fischia il triplice fischio.

PUTEOLANA 1902: Castiglio, Sardo (24’ st Pierno), Picascia, Gladestony (30’ st Piscopo), Mansour (42’ st Viglietti), Acunzo, Balzano, Cavallo, De Giorgi, De Vivo, Malafronte (24’ st Pinzolo). A disp.: La Rocca, De Falco, Cuomo, Balzamo, Pantano. All. Sannazzaro

SANTA MARIA LA CARITA’: Oliva, Collaro (25’ st Prisco), Elefante (5’ st De Luca), Sorrentino (14’ pt Sarnelli), De Caro, Masullo, Maresca, Sorriso, Polizzi, Addeo, Sicignano (5’ st Cardo). A disp.: Miranda, De Rosa, Ranieri, Peluso, Manzo. All. Sorrentino

TERNA ARBITRALE: Luigi Sagliocco di Frattamaggiore (Petti di Nocera Inferiore e Compagnone di Frattamaggiore)

MARCATORI: 30’ pt Gladestony (P), 35’ pt Malafronte (P), 39’ pt, 6’ st Mansour (P), 13’ st Sorriso (SM)

NOTE: Gara disputata a porte chiuse. Ammoniti Balzano, Picascia (P), Collaro (SM). Recupero 1’ pt, 3’ st