POZZUOLI/ Moto e corse d’auto: via Modigliani ancora terra di nessuno

POZZUOLI – Nonostante i controlli immediati – che hanno portato a diverse sanzioni – e le denunce da parte dei residenti, in via Modigliani a Monterusciello continuano le scorribande da parte di auto e moto. Nella serata di ieri – come documentato – l’ennesimo motociclista ha utilizzato la strada come pista da corsa, percorrendo i quasi mille metri di strada ad alta velocità, noncurante della presenza di pedoni e residenti. Un problema che rappresenta un potenziale pericolo per tutti, anche alla luce dei numerosi incidenti avvenuti negli ultimi giorni. Il primo la scorsa settimana, durante il quale è rimasto ferito un 16enne a seguito di uno scontro tra il suo scooter e un’automobile: il secondo all’incrocio tra via Modigliani e via Allodi, nei pressi dell’istituto De Amicis-Diaz. Da tempo i residenti chiedono maggiore illuminazione, dossi e l’installazione di telecamere di videosorveglianza che possano servire da deterrente per il fenomeno.