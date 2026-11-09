POZZUOLI/ Partita la messa in sicurezza del campanile della chiesa di “Santa Maria delle Grazie” – LE FOTO

POZZUOLI – Sono iniziate questa mattina le operazioni di messa in sicurezza del campanile della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, nel centro storico di Pozzuoli. Al lavoro ci sono tecnici e operai che con una gru stanno recuperando le campane. L’edificio religioso è stato pesantemente danneggiata dalla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, a seguito della quale è stato disposto – per motivi di sicurezza – lo sgombero delle palazzine adiacenti. A seguito dell’interdizione della chiesa, tutte le funzioni religiose sono state trasferite in una tensostruttura allestita alla Darsena, nei pressi della chiesa della Madonna Assunta.

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