Scossa del 31 luglio a Pozzuoli, sgomberato edificio a Monterusciello

POZZUOLI – I danni del bradisismo e della scossa di magnitudo 4.7 non si sono manifestati solo nel centro di Pozzuoli e nelle zone limitrofe all’epicentro, ma bensì anche a Monterusciello. È quanto emerge dall’ordinanza sindacale numero 1251 che ha interessato un immobile in via Libero Bovio, per il quale sono stati disposti lo sgombero e la messa in sicurezza per i danni del sisma. Si tratta, a quanto pare, del primo e insolito caso di sgombero per terremoto all’interno del quartiere, sorto a seguito della crisi sismica degli anni ’80 in quanto ritenuto lontano da ogni criticità. Per gli occupanti dell’immobile – da quanto si apprende – sarebbe scattato il contributo per l’autonoma sistemazione previsto per gli sfollati. L’edificio sarebbe stato l’unico colpito dal forte sisma in tutta la zona, dove sorgono i lotti popolari che, nonostante le precarie condizioni, hanno retto all’urto della scossa record.