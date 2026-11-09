Inaugurati i nuovi laboratori dell’ARPAC, Sabino: «Trasformiamo gestione strategica degli immobili pubblici in risultati concreti»

NAPOLI – Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi laboratori dell’ARPAC, realizzati negli immobili di via Arenaccia, ristrutturati e restituiti alla loro piena funzionalità. Si tratta di un’operazione di permuta immobiliare tra la Città Metropolitana di Napoli e ARPAC, attraverso la quale è stato possibile razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare dei due Enti, destinando gli spazi alle rispettive esigenze istituzionali. Presente al taglio del nastro il sindaco di Quarto Antonio Sabino, in qualità di consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana di Napoli. «È proprio questa la direzione in cui stiamo lavorando sul patrimonio della Città Metropolitana: trasformare una gestione strategica degli immobili pubblici in risultati concreti, capaci di generare servizi, funzionalità e nuove opportunità per il territorio. – ha spiegato Sabino – La valorizzazione del patrimonio non è soltanto una questione immobiliare: significa dare nuova vita agli spazi pubblici e metterli al servizio della collettività. Un percorso che guarda anche al futuro del complesso di Santa Maria la Nova, per il quale la Città Metropolitana punta alla realizzazione di una pinacoteca destinata a custodire e rendere fruibile il nostro patrimonio artistico e culturale. Dare valore ai beni pubblici significa creare valore per tutti.»