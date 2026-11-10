100% Pozzuoli 2027: si presenta il calendario del fotoreporter Enzo Buono

POZZUOLI – Lunedì 16 novembre 2026, alle ore 18,00 alla Galleria Spazio Marte in via Guglielmo Marconi n. 4 a Pozzuoli, si terrà la presentazione di “100% Pozzuoli”, il calendario 2027 di Enzo Buono, fotoreporter professionista. L’incontro sarà presentato dal giornalista Ciro Biondi. L’ingresso è libero. Per la tredicesima edizione dell’atteso calendario le tredici foto – una per ogni mese più l’immagine di copertina – sono a colori. Il calendario di Enzo Buono, dal 2013, è un appuntamento fisso in città. Le immagini rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti, da ricordare, che hanno segnato l’anno precedente. Quest’anno l’edizione assume un significato diverso, considerato che la città sta vivendo uno dei periodi più drammatici della sua storia a causa del ritorno del fenomeno del bradisismo. Quest’anno le recensioni sono state curate da due personalità d’eccezione: monsignor Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e Ischia e dal vulcanologo Giuseppe Luongo. La stessa inaugurazione, il 16 novembre, avviene nel giorno in cui si commemora san Procolo, patrono della città e della diocesi di Pozzuoli.

LE RECENSIONI – Scrive il vescovo di Pozzuoli nella recensione: “Lo scorrere del tempo è lo scorrere della nostra vita. È un calendario, quello elaborato da Enzo Buono quest’anno, che illustra ed accompagna il tempo della nostra città di Pozzuoli. Nel calendario troveremo foto della nostra Cattedrale, delle nostre chiese, delle nostre case, che stanno lì come testimoni eloquenti di un cammino di fede, di un cammino di società, di una comunità che vive questo tempo come qualcosa di prezioso. Avere tra le mani il calendario è un invito a dare valore a questa dimensione costitutiva della nostra stessa esistenza”. Si legge nella recensione di Giuseppe Luongo: “Il Progetto di Enzo Buono del calendario 100% Pozzuoli è uno strumento gradevole ed efficace per mettere in mostra le straordinarie manifestazioni della natura ai Campi Flegrei, nonché l’evoluzione dell’insediamento da Roma ad oggi con i suoi monumenti che hanno registrato il Bradisismo, con in prima fila il Macellum”.

LA STORIA – Dopo la serata inaugurale dove sarà possibile acquistare il calendario, lo stesso sarà in distribuzione oltre che nello Studio Fotografare, in tutte le edicole, cartolibrerie puteolane e online. Quest’ultima opzione darà la possibilità a molti collezionisti in tutto il mondo di acquistare la pubblicazione e riceverla comodamente a casa. In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti autori: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Frongillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo, Emanuela Capuano, Marco Perillo, Anna Russolillo, Salvio Parisi, Eduardo Improta, Antonio Cangiano, Vincenzo Giarritiello, Marco Molino, Rosario Mattera, Paolo Lubrano, Nando Paone, Francesco Soranno, Alfonso Artiaco e Fabio Pagano. Il calendario 100% Pozzuoli è possibile acquistarlo direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – 081.5264935. Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). In occasione del 90° compleanno di Sophia Loren, Enzo Buono, si è fatto promotore del murale “La casa di Sophia” realizzato da Leticia Mandragora di fronte all’abitazione puteolana della diva. Buono è titolare dello storico studio fotografico “Fotografare”.