POZZUOLI/ Ad Agnano si inaugura Piazza San Vitale (Di Dio)

POZZUOLI – Come ai tempi dei signorotti, quelli che esercitavano autorità e godevano del prestigio nei piccoli feudi. Roba medievale, che resta radicata nei DNA e nel folklore di una piccola (fortunatamente) porzione di popolazione. Roba da ricchi. O meglio da “signorotti locali” come li avrebbe definiti Alessandro Manzoni, che del nostrano Gigi Manzoni non ha sembra essere antenato. Ma siamo nel 2026. Nell’anno in cui il Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina è stato assegnato a Karl Deisseroth, Georg Nagel e Peter Hagemann per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sullo sviluppo dell’optogenetica, a Pozzuoli si intitola una piazza che porta il nome di battesimo di un consigliere comunale che abita in quel quartiere. Un riconoscimento in vita, senza manco dover attendere le lungaggini dei processi di beatificazione. Così si è deciso di riconoscere a Vitale Di Dio, consigliere di “Pozzuoli al Centro” (ovviamente maggioranza Manzoni) nientepopodimeno che una piazza. “Santo subito!” Vitale Di Dio è noto per l’affezione verso il quartiere di Agnano, suo quartier generale politico, lavorativo e abitativo.

LA PIAZZA – Iniziativa che ha fatto storcere il naso a molti, tra consiglieri e non che nei giorni scorsi hanno manifestato pubblicamente la loro disapprovazione. Ma il comune di Pozzuoli è andato avanti, con l’iter avviato dopo una raccolta firme presentata dagli stessi residenti di Agnano (chissà a chi votano?) fino alla discussione in commissione toponomastica (che ha potere consultivo, non vincolante) fino all’adozione della delibera di Giunta con la quale è stata benedetta l’iniziativa. E restando in tema di benedizioni, San Vitale (Di Dio) ad Agnano rappresenterebbe un’iniziativa sui generis visto che, a meno di un chilometro di distanza, a Fuorigrotta, esiste già una piazza San Vitale (senza Di Dio).

L’INVITO – Per la cronaca, per i devoti (e gli elettori, perché no?) di San Vitale (Di Dio) il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha annunciato che “Domenica 15 novembre 2026, alle ore 11:00, inaugureremo Piazza San Vitale, in via Paolella, ad Agnano Pisciarelli. Agnano attendeva uno spazio pubblico all’aperto dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Con questa nuova piazza il quartiere avrà un luogo dove giocare, incontrarsi e trascorrere del tempo insieme, che ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per tutta la comunità. Per l’occasione ci sarà anche un momento di festa con attività di animazione dedicate ai più piccoli, a cura delle ACLI Campi Flegrei, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a contribuire, con la propria presenza, alla vita di questo spazio. Una piazza prende forma anche attraverso le persone che la frequentano, le relazioni che nascono e le occasioni di incontro che offre ogni giorno. Vi aspettiamo per festeggiare insieme e cominciare a vivere Piazza San Vitale!”.