POZZUOLI/ Tassinari danneggiato, gli studenti prendono le distanze «Ci dissociamo, sono stati gli esterni»

POZZUOLI – «Come Collettivo Autorganizzato Tassinari, il giorno 26 Ottobre, abbiamo deciso di occupare l’istituto in continuità con il movimento composto dalle scuole di tutta Italia e dalle più di 60 scuole di Napoli e Pozzuoli, le quali hanno scelto di supportare la mobilitazione dei portuali, degli autotrasportatori, degli operai, dei disoccupati, dei professori, degli studenti e dei cittadini in atto da mesi contro le politiche guerrafondaie, che svuotano le nostre tasche tra salari da fame, tagli alla spesa pubblica in particolar modo l’istruzione. Tuttavia, le nostre rivendicazioni vanno oltre quelle di carattere nazionale che continuano ad incidere su di noi e sulle nostre famiglie, la nostra occupazione è anche una forma di solidarietà alla lotta degli sfollati di Pozzuoli. Nel contesto di guerra e carovita che tutta Italia sta vivendo, come abitanti di Pozzuoli viviamo doppiamente la crisi: il mercato abitativo dei campi flegrei è ormai inaccessibile e noi che abbiamo perso nostre case vediamo chiuderci le porte in faccia da chi non vuole smettere di speculare.» È quanto fa sapere con una nota il Collettivo studentesco dell’ISIS Tassinari di Pozzuoli finito al centro delle polemiche per i danni provocati dall’occupazione e denunciati dalla dirigente scolastica Annalisa Illiano.

LA SCUOLA – «Arriviamo poi alle questioni prettamente interne al nostro istituto: le scuole assomigliano sempre di più a luoghi di produzione e non del sapere, le aule sono fatiscenti, mancano di spazi di ristoro e socialità, mancano quei momenti di dibattito e di formazione orizzontale fondati sulla reale volontà studentesca che con l’occupazione abbiamo deciso di riprenderci. – fanno sapere gli studenti – Un crescendo di incontri da quello organizzato nella stessa scuola occupata sulle esperienze e le testimonianze di lotta degli autotrasportatori in sciopero, passando per il corteo studentesco del 27 Ottobre in cui abbiamo unito la nostra lotta a quella di altri 200 e più studenti delle scuole occupate di Pozzuoli come Pitagora, Majorana, Virgilio, Pareto, fino ad arrivare allo sciopero generale nazionale del 30 Ottobre al quale abbiamo partecipato attivamente allo spezzone studentesco, hanno reso questi 10 giorni di occupazione un’occasione per noi studenti di costruire una reale scuola alternativa, basata sulle nostre volontà e sulle nostre necessità, basata sulla socialità e sulla volontà di conoscerci ed uscire dalle quattro mura delle nostre aule malridotte. L’occupazione resta per noi tuttora lo strumento un mezzo politico di autodeterminazione di noi studenti, utile a far valere la nostra volontà ed i nostri bisogni, uno strumento di rottura contro la continua incomprensione e contro la mancanza costante di ascolto della voce e dei bisogni degli studenti da parte delle istituzioni. L’occupazione non è neanche stata la nostra prima strada, noi studenti abbiamo infatti provato ad avere un dialogo con la dirigenza per stabilire una settimana di autogestione in cui ci saremmo presi la responsabilità di organizzare e gestire ogni giorno di quel periodo con attività didattiche da noi stabilite. Ma durante la trattativa, abbiamo trovato un muro da parte della dirigenza la quale non ha mantenuto la parola data a noi studenti, cambiando molteplici volte posizione.»

I DANNI – Infine gli studenti del Collettivo prendono le distanze dagli atti vandalici avvenuti all’interno della scuola di Via Fasano «E come se non bastasse, – hanno aggiunto – i patti stabiliti pacificamente ancora una volta con la dirigenza per la fine dell’occupazione sono stati annullati e la presidenza ha preferito intervenire con il pugno di ferro, interrompendo improvvisamente l’occupazione con intimidazioni da parte delle forze dell’ordine con minacce di denuncia. Ancora una volta è stata scelta la via più facile, la repressione, anziché l’ascolto ed il dialogo, evitando di prendere in considerazione le nostre opinioni e volontà. Dopo questo gesto inammissibile il rapporto tra dirigenza e corpo studentesco è stato definitivamente incrinato. Noi come studenti ci dissociamo per gli atti vandalici commessi nel nostro istituto da esterni, poiché prima e dopo tali avvenimenti la volontà degli studenti è stata quella di mantenere la sicurezza, la pulizia e l’ordine nell’Istituto e condanniamo fermamente la mancanza di fiducia dimostrata dalla presidenza in quanto non ci ha lasciato curare la nostra scuola fino al tempo pattuito insieme, ossia fino al Sabato 7 Novembre. Nonostante la nostra protesta sia stata repressa, la nostra mobilitazione non si fermerà, partecipando infatti allo sciopero studentesco del 20 Novembre, contro guerra e carovita, poiché pensiamo e continueremo a pensare fermamente che “ogni singolo benché si voglia ritenere assolto, finché non si mobilita resta coinvolto e complice».