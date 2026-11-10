«Ecco come vengono eseguiti i lavori a Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Direttore, vorrei portare alla Sua conoscenza, ed a quella dei lettori, come vengono eseguiti i lavori in strada nel contesto del Comune di Pozzuoli; circa un mese e mezzo fa la cabina elettrica sita in Arco Felice via Virgilio, per intenderci la strada che porta all’Oasi del Montenuovo, è stata interessata da lavori di manutenzione per i quali la ditta operante ha divelto sia il marciapiede che parte della strada composta da sampietrini. Finiti i lavori, il tutto è stato recintato da una rete metallica per delimitare l’area interessata nell’attesa, evidentemente, di ripristinare strada e marciapiede ma che al contempo procura enorme disagio sia al traffico veicolare, a causa del restringimento imposto, che a quello pedonale. Passate alcune settimane ho provveduto via mail a fare la segnalazione al Comune, ho poi inviato una ulteriore Pec ma il risultato é che la strada è ancora rotta, il marciapiede pure e chi ci rimette è sempre il cittadino. Al momento vige uno stato di abbandono. Allego alcune foto, giudicate voi! Grazie per l’attenzione» (G.Palmiero)