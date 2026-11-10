Al Commissariato di Pozzuoli senza il microchip sulla carta d’identità: 34enne di Bacoli denunciato

POZZUOLI – Ha esibito una carta d’identità elettronica senza il microchip ma è stato scoperto e denunciato. E’ accaduto al commissariato di Polizia di Pozzuoli dove un 34enne di Bacoli è finito nei guai con l’accusa di falsità materiale. Ad accorgersene è stato un agente dell’ufficio di polizia amministrativa e sociale (diretto dal vicequestore Raffaele Esposito) durante il disbrigo di una pratica amministrativa richiesta dall’uomo. Per togliere il microchip, che contiene dati, foto e impronta della persona intestataria, sarebbe stato utilizzato un bisturi o uno strumento di precisione. Un fenomeno diffuso negli ultimi tempi, che porta i detentori delle CIE (Carta d’Identità Elettronica) vendere i chip a terze persone, per frodi finanziarie. Attraverso la vendita della propria identità, infatti, persone in difficoltà economica cedono documenti, conti o credenziali in cambio di poche centinaia di euro, salvo poi denunciare lo smarrimento o il deterioramento per ottenere un nuovo documento.