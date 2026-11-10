POZZUOLI/ Comune assente: in via Solfatara si è fermato il tempo – LE FOTO

POZZUOLI – I residenti di via Solfatara sono basiti. Dopo oltre una settimana lungo la strada rimane tutto fermo: i resti della frana sono ancora a terra, mentre a pochi metri di distanza la pensilina dei bus resta ancora distrutta. Nei giorni scorsi, dopo il nostro articolo, il comune di Pozzuoli era intervenuto, rafforzando con il nastro rosso e bianco le delimitazioni ai danni e dando l’illusione, ai residenti, che qualcosa si stesse muovendo. Invece nulla. Ad oggi in via Solfatara è tutto fermo.