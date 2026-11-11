Protezione Civile, Zabatta: «Esercitazione sul rischio maremoto conferma il valore della preparazione e della formazione»

NAPOLI – Gli allarmi bomba che questa mattina hanno provocato l’evacuazione di numerosi istituti scolastici, anche a Napoli e provincia, riportano al centro l’importanza della preparazione nella gestione delle emergenze. Mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle verifiche e negli accertamenti sulle comunicazioni di minaccia – tra le ipotesi di un’azione coordinata di procurato allarme – la capacità di attivare procedure conosciute e sperimentate rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza di studenti e personale. “Quanto accaduto oggi nelle scuole ci ricorda quanto sia importante sapere come comportarsi quando scatta un allarme. La preparazione consente di gestire anche situazioni improvvise, riducendo la confusione e favorendo una risposta ordinata. Questo vale per scenari diversi, ciascuno con le proprie procedure: dobbiamo investire nella prevenzione, nella formazione e nelle esercitazioni, perché conoscere i comportamenti corretti può salvare vite umane”, ha dichiarato l’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, a margine dell’esercitazione sul rischio maremoto che si è svolta presso la sede della protezione civile regionale con il coinvolgimento di 64 Comuni campani direttamente interessati al fenomeno.

LO SCENARIO – L’attività, coordinata dalla direzione generale protezione civile attraverso il Settore, ha riguardato il flusso delle comunicazioni del SiAM, il Sistema di allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma, e le procedure di ricezione e gestione dei messaggi da parte delle amministrazioni comunali. Lo scenario simulato prevedeva un’allerta arancione per un maremoto generato da un evento sismico nel Mediterraneo, con tempi di arrivo dell’onda ipotizzati alle 11.48 a Palinuro e alle 12 a Napoli. Orari riferiti esclusivamente all’esercitazione. Al centro dell’attività, il raccordo tra la trasmissione dell’allerta e le azioni di competenza dei Comuni, a partire dall’attivazione delle strutture locali di protezione civile e dall’informazione alla popolazione. L’assessora ha poi ricordato ai Comuni quanto sia fondamentale tenere aggiornate le procedure: “Un Piano di protezione civile vecchio, non aggiornato rispetto alle condizioni del territorio e all’organizzazione dei soccorsi, rischia di essere inefficace proprio quando serve. Ogni Comune deve dotarsi di un Piano di protezione civile adeguato, verificarlo e farlo conoscere ai cittadini. Deve essere scritto chiaramente anche come viene allertata la popolazione, attraverso quali canali e con quali indicazioni operative, prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili”, ha sottolineato Fiorella Zabatta. “Essere pronti significa sapere chi deve fare cosa e in quali tempi. Le esercitazioni servono a mettere alla prova le procedure, individuare le criticità e correggerle prima che si presenti un’emergenza reale. La prevenzione è fondamentale per essere capaci di fronteggiare gli eventi e proteggere le comunità”, ha concluso l’assessora.