Allarme bomba nelle scuole, la UIL Scuola «Vicini a tutta la comunità scolastica»

NAPOLI – La UIL Scuola Campania ha espresso “forte preoccupazione” per l’allarme bomba diramato nella giornata di oggi a tutte le istituzioni scolastiche della Campania. «La priorità assoluta – si legge in una nota – è garantire l’incolumità di studenti e lavoratori, seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e delle forze dell’ordine». «La sicurezza delle scuole non può essere mai sottovalutata. Ogni istituzione scolastica deve essere un luogo sicuro, nel quale alunni, personale e famiglie possano vivere serenamente le proprie attività. Di fronte a situazioni di questo genere, non sono ammesse leggerezze: la tutela delle persone viene prima di tutto», dichiara Roberta Vannini, segretaria regionale UIL Scuola Campania. Il sindacato ha espresso piena solidarietà e vicinanza a tutta la comunità scolastica: dirigenti, personale ATA, docenti, famiglie e alunne e alunni, chiamati ad affrontare ore di comprensibile apprensione. «Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA va il nostro sostegno per la responsabilità con cui sono chiamati a gestire questa situazione. Un pensiero particolare va agli studenti e alle famiglie. Auspichiamo che le verifiche possano chiarire rapidamente la natura dell’allarme e consentire il ritorno alla normalità», aggiunge Vannini. «La scuola è un presidio educativo, sociale e di legalità. Deve restare un luogo di crescita, non di paura. Garantire sicurezza e serenità a chi la frequenta e a chi ci lavora è una responsabilità che riguarda tutti», conclude la segretaria regionale.