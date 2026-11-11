POZZUOLI/ Piazza San Vitale ad Agnano, le minacce del consigliere Di Dio «Se non si fa lascio la maggioranza»

POZZUOLI – Sarebbe stato pronto a lasciare la maggioranza e a passare nel gruppo misto nel caso in cui non sarebbe arrivata l’intitolazione di Piazza San Vitale. Minacce (politiche) reiterate più volte, che hanno messo nel mirino il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni prima per ottenere quel nome a lui tanto caro e poi per velocizzare i tempi per la cerimonia di intitolazione. Il protagonista è il consigliere comunale di maggioranza Vitale Di Dio, appartenente al gruppo “Pozzuoli al Centro” di cui fanno parte anche Gennaro Pastore e Angelo Guardascione. Da quanto emerge in più occasioni Di Dio avrebbe puntato i piedi a terra per “portare a casa il risultato”: una piazza che porta il suo nome nel quartiere dove è stato il più votato, Atteggiamento che non è stato gradito da diversi suoi colleghi (sia di maggioranza che di opposizione) che domenica diserteranno la cerimonia di intitolazione annunciata dal sindaco Manzoni, dopo una serie di rinvii che avrebbero fatto scattare la seconda dose di minacce politiche. “Se non si fa questa cerimonia esco dalla maggioranza” sarebbe stato il tono utilizzato dal consigliere ormai noto più per le sue uscite che per gli interventi in consiglio comunale.