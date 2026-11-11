Guardia di Finanza negli uffici del comune di Pozzuoli: si indaga sui rimborsi ai consiglieri comunali

POZZUOLI – Ci sono ancora i rimborsi ai consiglieri comunali nel mirino della Guardia di Finanza che ieri, per l’ennesima volta, è stata al comune di Pozzuoli, in particolare nella palazzina numero sette dove ci sono gli uffici del sindaco. Su delega della Corte dei Conti, i finanzieri hanno acquisito documentazione relativa ai rimborsi ai consiglieri comunali, nell’ambito di un’indagine partita oltre un anno fa. Dopo l’inchiesta del nostro giornale – che documentò stipendi da manager percepiti da diversi consiglieri comunali, alcuni dei quali assunti poco dopo la loro elezione – nei mesi successivi arrivò lo stop alla pubblicazione delle determine che rendevano pubblici i nomi e le cifre richieste dai consiglieri per conto dei propri datori di lavoro. Ad oggi, l’unico consigliere che da diversi mesi consente la pubblicazione dei propri rimborsi, è Riccardo Volpe.

L’INDAGINE – Una vicenda – quella dei rimborsi – dai contorni chiaroscuri, che ha acceso i riflettori della Corte dei Conti di Napoli che ha delegato le fiamme gialle ad acquisire documenti, atti e verbali delle commissioni consiliari che, da tempo, a Pozzuoli sono ferme. Richieste di rimborso che hanno sfiorato i settemila euro mensili, richiesti da chi, paradossalmente, è stato assunto (come unico dipendente) da un’azienda nonostante l’impegno quotidiano presso gli uffici comunali. Azienda che, da quanto scoperto dal nostro giornale, fatturava in un anno un quarto circa della somma che veniva corrisposta in stipendi al consigliere comunale di maggioranza,