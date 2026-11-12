Occupazione selvaggia al “Pareto” di Pozzuoli: papera portata a scuola (poi trovata morta) e danni nelle aule – LE FOTO

POZZUOLI – Porte di sicurezza sfondate, monitor distrutti, sedie, banchi, cattedre e suppellettili danneggiate, estintori svuotati e il sistema antincendio messo fuori uso. Un’onda vandalica che ha colpito anche l’istituto tecnico per geometri e ragionieri “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli dove al termine dell’occupazione si fa la conta dei danni, così come è avvenuto al liceo Virgilio, all’ISIS Tassinari e al liceo scientifico Majorana . L’istituto ha riaperto cinque giorni dopo l’intervento delle forze dell’ordine che hanno messo fine all’occupazione. Durante i giorni in cui l’edificio è stato nelle mani degli studenti, nelle aule è stata portata perfino una papera, ripresa in un video su TikTok, insieme ad alcuni giovani in sella a uno scooter giunti sul ciglio della porta d’ingresso. L’animale sarebbe poi stato rinvenuto morto in un sacchetto gettato a poca distanza.

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