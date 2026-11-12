POZZUOLI/ Io leggo perché: a Monterusciello l’iniziativa con i bambini delle scuole elementari

POZZUOLI – Tra le oltre quattromila libreria gemellate per sostenere “Io leggo perché”, è presente anche quest’anno la “libreria Costigliola” di Monterusciello, la quale ha ospitato i bambini delle classi 4-D e 4-E dell’IC3 Rodari-Annecchino, i quali si sono esibiti cantando e recitando, durante uno spettacolo curato nei minimi dettagli dalle maestre, tanto da generare molte emozioni tra i presenti. Al termine della manifestazione i gestori della cartolibreria hanno voluto donare gadget ai bambini, per ringraziarli del sostegno e solidarietà verso il prossimo. “Io leggo perché” è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura e raccolta di libri a favore delle biblioteche scolastiche e, per la prima volta, degli asili nido. La Campagna di comunicazione istituzionale “#ioleggoperchè” 2026 è realizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), con il sostegno del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.