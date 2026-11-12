ASL Na2 Nord, chi salta una visita paga il ticket anche se esente: come richiedere l’annullamento dell’addebito

POZZUOLI – Saltare una visita medica senza avvisare può costare caro, anche a chi normalmente non paga il ticket. A ricordarlo è l’ASL Napoli 2 Nord, che il 10 novembre 2026 ha pubblicato un avviso rivolto ai cittadini che prenotano visite specialistiche ed esami presso le strutture sanitarie. Le disposizioni si riferiscono alla legge 107 del 29 luglio 2024, che ha convertito il decreto-legge 73/2024 sulle liste d’attesa. La norma prevede il pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria quando il paziente non si presenta all’appuntamento né lo disdice entro i termini stabiliti. La regola vale per tutti, compresi i cittadini esenti dal ticket per motivi di reddito o per patologia. In caso di mancata disdetta, l’importo richiesto corrisponde alla quota prevista dalla normativa vigente al giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere la prestazione. Non si tratta quindi di una disposizione che riguarda soltanto chi paga abitualmente le visite. Anche una persona esente, se non si presenta senza aver dato avviso, può ricevere una richiesta di pagamento. L’obiettivo è evitare che gli appuntamenti vadano persi. Quando un paziente non si presenta e non comunica la propria assenza, la struttura sanitaria rischia infatti di lasciare inutilizzato uno spazio che avrebbe potuto assegnare a un’altra persona in lista d’attesa.

CONTESTARE L’ADDEBITO – Ci sono situazioni in cui l’assenza può essere giustificata. L’ASL Napoli 2 Nord richiama, tra queste, il ricovero ospedaliero urgente e gli altri casi di forza maggiore, cioè eventi imprevedibili che impediscono al paziente di rispettare l’appuntamento. In queste circostanze occorre presentare la documentazione che dimostri quanto accaduto entro cinque giorni, secondo le indicazioni dell’azienda sanitaria. Chi riceve un avviso di recupero della quota e ritiene che il pagamento non sia dovuto può chiedere l’annullamento. L’ASL ha pubblicato un modulo specifico, da compilare, firmare e accompagnare con i documenti richiesti. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sarà poi l’azienda sanitaria a valutare la richiesta sulla base della documentazione fornita. Per verificare la propria posizione non è necessario recarsi subito agli sportelli. L’ASL mette a disposizione anche un servizio online tramite PagoPA. Accedendo alla piattaforma MyPay della Regione Campania, nella sezione dedicata all’ASL Napoli 2 Nord, è possibile consultare gli eventuali addebiti e procedere al pagamento. Sul sito dell’azienda sanitaria sono disponibili anche il modulo per chiedere l’annullamento e il documento che illustra la procedura. Per chi ha ricevuto un avviso, è importante controllare la data della notifica e leggere le istruzioni prima di presentare la domanda, così da non superare i termini previsti.

LISTE D’ATTESA – Il problema delle prenotazioni non rispettate pesa sull’organizzazione della sanità pubblica. Una visita saltata senza preavviso può trasformarsi in un’occasione persa per chi aspetta da settimane o mesi di sottoporsi allo stesso esame. È proprio su questo aspetto che interviene la normativa citata dall’ASL Napoli 2 Nord. La possibilità di recuperare il ticket mira a responsabilizzare i pazienti e a ridurre gli appuntamenti non presentati. Per evitare addebiti, chi sa di non poter effettuare una visita deve comunicarlo entro i tempi previsti dal servizio sanitario. Un gesto semplice, che permette alla struttura di provare ad assegnare il posto a un altro paziente.