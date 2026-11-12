POZZUOLI/ Auto tra le bancarelle alimentari «Problema igienico-sanitario al mercatino di Monterusciello?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Direttore, le invio questa foto per denunciare una situazione a dir poco scandalosa che si consuma alla luce del sole. Come si può chiaramente osservare nell’immagine, ci troviamo di fronte al mercatino rionale di Monteruscello dove banchi di generi alimentari sono posizionati a pochissimi centimetri dal transito delle auto. I veicoli passano sfiorando il cibo, scaricando smog e gas di scarico direttamente sugli alimenti che finiscono sulle nostre tavole. La domanda che mi pongo e che pongo all’amministrazione comunale è una sola: com’è possibile che il Comune abbia autorizzato lo svolgimento di un mercato in condizioni igienico-sanitarie così disastrose e pericolose per la salute pubblica? È mai possibile considerare normale tutto questo? A rendere il quadro ancora più surreale è la presenza sul posto di agenti della polizia municipale che assistono alla scena in totale indifferenza, Chiedo a Cronaca Flegrea di dare voce a questa indignazione per capire chi ha autorizzato questa situazione e perché nessuno controlla.»