Pozzuoli e l’Arma dei carabinieri ricordano Alfonso Trincone: cerimonie al cimitero e nella chiesa di San Gennaro
POZZUOLI – Oggi a Pozzuoli si celebra il 23simo anniversario della morte del maresciallo dei carabinieri Alfonso Trincone, vittima di un attentato durante una missione a Nassiriya. Alle ore 15.45 è prevista la deposizione di un cuscino di fiori ai piedi del monumento funerario, ubicato nel cimitero di Pozzuoli ed intitolato alla memoria del caduto, da parte della massima Autorità dell’Arma. Successivamente sarà deposta una corona ai piedi del masso marmoreo intitolato alla memoria di Trincone, collocato nel giardino del belvedere di San Gennaro. Seguirà, infine, la Santa Messa presso il Santuario di San Gennaro, concelebrata da Don Claudio Mancusi, Decano XII Zona Pastorale Campania-Basilicata.