Nuovi allarmi bomba, nel mirino anche le scuole di Napoli e provincia

POZZUOLI – Nuove e-mail che minacciano la presenza di ordigni, come ieri, sono arrivate anche questa mattina nelle caselle di posta elettronica delle scuole di Napoli e provincia. Sono ancora a firma Mikhail Andropov. In alcuni casi sono scattate le evacuazioni, cosa che però non è avvenuta a Pozzuoli e nell’area flegrea. In diversi istituti del napoletano, ma anche nel comprensorio, i genitori degli alunni minorenni sono stati invitati via chat a prelevare i loro figli da scuola. Sono in corso accertamenti da parte della Digos della Questura di Napoli sia per risalire alla provenienza delle mail sia per fare un censimento degli istituti per i quali è stata disposta l’uscita degli alunni.

LA MINACCIA – «Attenzione. Vi informo che oggi, 12 novembre, l’edificio è stato minato e in questo preciso momento la vostra vita è in pericolo”. É quanto afferma la nuova mail firmata sempre dal sedicente Mikhail Andropov con la quale sono stati segnalati questa mattina gli allarmi bomba. “L’ordigno esplosivo – si legge nel testo – è stato realizzato con cura e contiene una miscela di nitrato di ammonio e nitrometano (ANNM). All’interno del corpo dell’ordigno sono presenti numerosi frammenti metallici che, dopo la detonazione, mutileranno i sopravvissuti. Per impedire che venga individuato dai cani da fiuto, è stato inserito in sacchetti sottovuoto, il che esclude la possibilità di rintracciarlo».