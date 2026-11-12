Decreto Campi Flegrei, i cittadini non ci stanno «Provvedimento insufficiente»

POZZUOLI – «Il nuovo decreto sui Campi flegrei è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Confermiamo le nostre prime valutazioni dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri quasi un mese fa. È un provvedimento insufficiente a dare risposte alla comunità flegrea nella sua complessità.» E’ quanto fa sapere la Rete “Campi Flegrei uniti nella lotta”. «Restano lacune enormi: nulla è previsto per le migliaia di sfollati, in aggiunta al misero CAS inutile di fronte al caro affitti e alle speculazioni del mercato immobiliare; non esiste un piano di sostegno e ristori in favore dei lavoratori, dei soggetti fragili e delle attività economiche e sociali con l’obiettivo di uno sviluppo del territorio. Su questi due aspetti il decreto pubblicato è ben lontano dalle dichiarazioni e dai proclami giunti da più parti, istituzioni comprese. A questo si aggiunge la delocalizzazione degli alloggi popolari del Rione Solfatara». «Viene superata la logica dei decreto “ad scosam” e si apre uno scenario pluriennale, almeno per quanto riguarda il recupero e l’apertura dei cantieri per gli edifici pubblici e privati» si legge nella nota «Vengono stanziate risorse aggiuntive, ma dilazionate in 10 anni, e sono state inserite alcune proposte presentate in questi mesi da cittadini e comitati. Informeremo i cittadini, che in questi mesi hanno lottato con forza e dignità, su ogni aspetto del decreto, in modo completo e articolato. La novità in termini di prospettiva è l’individuazione da parte del governo del commissario straordinario, nella persona del presidente della Regione, con poteri speciali e una propria struttura operativa. A lui vanno rivolte, ora e negli anni futuri, le istanze, le richieste e le rivendicazioni di una comunità che dovrà continuare a lottare a tutti i livelli istituzionali, compresi quelli locali. A questi ultimi diciamo che è necessario assumere posizioni chiare e scelte coerenti contro la delocalizzazione forzata e lo svuotamento svuotamento territorio. Vogliamo che ci sia una rappresentanza della popolazione flegrea nei tavoli decisionali, elemento fondamentale per la risoluzione dei problemi che da ormai 3 anni denunciamo e per i quali ci siamo battuti.»