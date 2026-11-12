POZZUOLI/ Gesfor Formazione amplia l’offerta IeFP: al via il quarto anno per diventare Tecnico dell’Acconciatura

POZZUOLI – L’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di Gesfor Formazione si amplia con una nuova opportunità. Accanto ai tradizionali percorsi triennali per Operatore dell’Estetica e Operatore dell’Acconciatura, l’ente attiva, per l’anno formativo 2026/2027, il quarto anno IeFP per Tecnico dell’Acconciatura, completamente gratuito, aperto anche a chi ha conseguito la qualifica triennale presso altri enti formativi. Il percorso offre inoltre la possibilità di accedere a un Master specialistico, anch’esso gratuito, per approfondire ulteriormente le proprie competenze e arricchire il proprio profilo professionale. Una novità importante per i giovani che desiderano investire sul proprio futuro, completando la formazione acquisita durante il triennio e sviluppando competenze professionali più avanzate.

L’OPPORTUNITA’ – Ma in cosa consiste questa opportunità? Il quarto anno rappresenta la prosecuzione del percorso triennale: dopo aver conseguito la qualifica professionale di Operatore dell’Acconciatura, gli allievi possono proseguire la formazione e, al termine della quarta annualità e dopo il superamento dell’esame finale, ottenere il Diploma professionale di Tecnico dell’Acconciatura, corrispondente al livello EQF 4. La differenza tra le due qualificazioni è sostanziale: l’Operatore dell’Acconciatura è formato per realizzare trattamenti e servizi professionali, mentre il Tecnico dell’Acconciatura acquisisce competenze più avanzate, che gli consentono di operare con maggiore autonomia e responsabilità, gestire processi di lavoro più complessi, organizzare le attività e contribuire al coordinamento dei servizi all’interno dei saloni. Un altro aspetto importante riguarda l’accesso: Gesfor Formazione apre questa opportunità non soltanto ai ragazzi che hanno frequentato il proprio triennio, ma anche a coloro che hanno conseguito la qualifica di Operatore dell’Acconciatura presso altri enti formativi e desiderano proseguire la propria formazione, nel rispetto dei requisiti previsti per l’ammissione.

IL CORSO – A spiegare il significato di questa nuova attivazione è la direttrice dei percorsi IeFP, la dottoressa Clotilde Panza: «Per noi è una grande soddisfazione attivare la quarta annualità, a titolo completamente gratuito, per gli Operatori dell’Acconciatura. Ci permette di dare continuità a un lavoro costruito nel corso di tre anni, ma soprattutto di offrire ai nostri ragazzi, e a chi vorrà unirsi a loro, la possibilità di completare la propria formazione professionale e raggiungere un titolo di livello superiore. Abbiamo sempre considerato i percorsi IeFP una grande opportunità per quei ragazzi e quelle ragazze che, per diverse ragioni, si trovano fuori dai tradizionali percorsi scolastici, ma che hanno bisogno di un’occasione concreta per crescere, formarsi professionalmente e costruire il proprio futuro. In questa prospettiva, il quarto anno rappresenta un passaggio naturale e un’importante occasione di crescita. Abbiamo voluto arricchire ulteriormente questa proposta prevedendo anche la possibilità di accedere, sempre gratuitamente, a un Master specialistico. Il nostro obiettivo è offrire ai giovani non soltanto un titolo professionale di livello superiore, ma anche ulteriori strumenti per qualificarsi, specializzarsi e affrontare con maggiore preparazione le sfide del mondo del lavoro». Con questa nuova attivazione, Gesfor Formazione rafforza il proprio impegno nel campo dell’Istruzione e Formazione Professionale, ampliando le opportunità rivolte ai giovani e costruendo un percorso che accompagna dalla qualifica triennale al diploma professionale, fino a un’ulteriore possibilità di specializzazione. Il quarto anno IeFP per Tecnico dell’Acconciatura è completamente gratuito e offre anche la possibilità di accedere a un Master specialistico senza costi aggiuntivi. Un’occasione concreta per chi ha già conseguito la qualifica triennale e desidera investire ulteriormente sulla propria formazione e sul proprio futuro professionale.