Piazza San Vitale a Pozzuoli «È celebrazione del potere»

POZZUOLI – «In questa città non ci scandalizza più nulla. Si arriva persino a intitolare una piazza, evidentemente in ossequio al consigliere comunale di maggioranza del territorio, Vitale. È la massima espressione del disprezzo per le istituzioni e per il ruolo che esse rappresentano. È una logica perversa: trasformare uno spazio pubblico in un luogo si celebrazione del “potere”. Le piazze appartengono alla città.» È la denuncia che arriva dal consigliere comunale Riccardo Volpe che non usa mezzi termini per condannare l’intitolazione di una piazza ad Agnano a San Vitale. Azione riconducibile al consigliere comunale Vitale Di Dio come ampiamente raccontato dal nostro giornale.

LA CONDANNA – «Ma sapete cosa c’è? Sono stanco. – ha aggiunto Volpe – Stanco di combattere contro i mulini a vento, stanco di sentirmi dire quotidianamente “hai ragione, sei bravo” salvo poi dar ragione ad altri nell’urna, stanco di una città che sembra completamente assopita, che vota l’amico, la cortesia, la promessa del posto di lavoro. Perché alla fine tutto sto bordello per cosa? Allora lunga vita a Piazza San Vitale!»