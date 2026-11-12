L’omaggio di Pozzuoli ad Alfonso Trincone, il maresciallo dei carabinieri caduto a Nassiriya – LE FOTO

POZZUOLI – L’alto sacrificio, l’amore per la Patria e per l’Arma di cui Alfonso Trincone è stato portatore sono stati celebrati oggi nel giorno del 23esima anniversario della strage di Nassiriya. Una cerimonia iniziata nel cimitero di Pozzuoli dove è stato collocato un cuscino di fiori ai piedi del monumento funerario, a cui è seguita l’apposizione di una corona di fiori davanti al monumento dedicato a Trincone, realizzato sul belvedere di San Gennaro. Infine la cerimonia religiosa, nella tensostruttura che ospita la chiesa di San Gennaro, danneggiata dalla scossa dello scorso 31 luglio. Presenti nel giorno del ricordo le più alte cariche delle forze dell’ordine e i sindaci dei quattro comuni flegrei. Tra questi il generale Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri Campania; il capitano Raffaele Castanò, comandante della compagnia carabinieri di Pozzuoli; il capitano Diletta Marmo, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Pozzuoli; il vicequestore Raffaele Esposito, dirigente del commissariato di Polizia di Pozzuoli; il comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, Fabio Felice De Silva; il comandante della Polizia Municipale di Bacoli, Marialba Leone; i sindaci dei comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida; i rappresentanti della protezione civile, associazione carabinieri; gli studenti delle scuole del territorio.

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